РИАМО - 14 сен. Деловой район «Москва-Сити» в столице становится местом сосредоточения федеральных и столичных министерств и ведомств, что напрямую влияет на интерес к другим видам недвижимости в этом районе, говорится в сообщении пресс-службы ЗАО «Башня Федерация».

«Сити является оптимальным местом для размещения организаций с большим штатом сотрудников, так как имеет для этого все необходимые условия. Тут есть вся необходимая инфраструктура, большие свободные площади, что позволяет серьезно экономить средства и время на логистике. Это делает деловой центр привлекательным как для министерств, так и для консолидированного бизнеса крупных компаний», – сказала председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева.

Переезд министерств влияет и на интерес арендаторов к коммерческим площадям и апартаментам, в том числе небольшим.

«Увеличение количества офисных работников автоматически увеличит спрос на коммерческие площади, которые будет обеспечивать людей питанием и различными сервисами. Вместе с тем формат апартаментов «для пиджака» будет постепенно трансформироваться в жилье на рабочую неделю. Соответственно вырастет спрос на площади 50-60 квадратных метров», – отметила заместитель гендиректора по маркетингу ЗАО «Башня Федерация» Анастасия Суханцева.

Она добавила, что уже сейчас зафиксирован значительный дефицит данных площадей как на первичном рынке, так и на арендном.