РИАМО - 14 сен. В Московской области начался прием заявок на конкурс на звание «Лучшая организация туристской индустрии в Московской области» на приз губернатора региона в 2020 году, сообщается на сайте комитета по туризму Подмосковья.

«Конкурс проводится среди организаций туристской индустрии региона в целях повышения качества обслуживания туристов, продвижения регионального туристского продукта и формирования благоприятного имиджа предприятий туриндустрии Подмосковья», - говорится в сообщении.

Заявки будут принимать до 30 сентября в комитете по туризму региона по адресу: Москва, улица Кулакова, дом 20, строение 1А, второй этаж, кабинет 238.

В октябре проведут очную защиту презентаций. На защиту надо будет сделать презентацию о деятельности организации на электронном носителе (до десяти слайдов), подготовить презентационное выступление. Регламент - 5 минут.

Конкурс пройдет по следующим номинациям: «Загородная гостиница года» в категориях до трех звезд, «Загородная гостиница года» в категориях от четырех звезд до пяти звезд, «Городская гостиница года» в категориях без звезд, одна звезда, две звезды, три звезды, «Городская гостиница года», в категории от четырех звезд до пяти звезд, «Мини-отель года», «Эко-отель года», «SPA-отель года», «Горнолыжный отель года».

Также лучших выберут в номинациях «Бизнес-отель года», «Пансионат (дом отдыха) года», «Хостел года», «Кемпинг (глэмпинг) года», «Туроператор года», «Турагент года».

Узнать больше об интересных местах в Подмосковье можно в туристическом подкасте РИАМО «Путь-дорога». Ведущие подкаста путешествуют по региону и рассказывают слушателям о своих впечатлениях. Основная цель проекта – показать, что Подмосковье многогранно, и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Слушать выпуски можно в приложениях, соцсети «ВКонтакте» и на сайте.

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