РИАМО - 14 сен. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым на выплату пособий по безработице направят еще 35,3 миллиарда рублей, Московская область получит 1,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«До 31 августа на эти цели было потрачено 109,4 миллиарда рублей, что составляет более 83% от предусмотренных в бюджете средств. Чтобы избежать невыплат, принято решение дополнительно профинансировать эту меру поддержки», - говорится в сообщении.

На сегодня размер пособия по безработице в России варьируется от 1,5 тысяч рублей до 12 130 рублей в зависимости от категории получателя. Повышенные выплаты продолжат выдавать в сентябре.

Безработным с 1 апреля по 30 сентября производится компенсационная выплата в размере 15 тысяч рублей. Сумма увеличена за счет регионального бюджета.

Уровень безработицы по Московской области на начало сентября составил 3,56%. С начала года в областную службу занятости населения было подано 303,2 тысячи заявлений. Сейчас в областном банке вакансий размещено 50 тысяч предложений.