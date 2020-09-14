РИАМО - 14 сен. Среднегодовой размер пенсии по старости в стране в 2021 году увеличится на 6,3%, он составит 17443 рубля, сообщает kp.ru.

На сегодняшний день в РФ страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров составляет 16500 рублей.

«В соответствии с нормами закона, индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий - на уровне 2,6%. Так, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17443 рубля», - сказал представитель министерства труда и социальной защиты РФ.

По проекту бюджета Пенсионного фонда страны на будущий год, а также на плановый период 2022-2023 годов, в 2021 году пенсию будут получать порядка 43 миллионов жителей РФ. Общая сумма выплат по государственному пенсионному обеспечению составит 7,6 триллиона рублей.

Кроме того, в России будут выделены средства на доплаты, компенсации и пособия на погребение.​