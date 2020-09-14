РИАМО - 14 сен. Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве завершено расследование уголовного дела о захвате заложников в отделении банка в центре города, мужчина, захвативших заложников, признан нуждающимся в принудительном лечении, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, 23 мая 2020 года мужчина зашел в отделение банка на улице Земляной Вал в Москве. Он сообщил присутствующим о минировании помещения и захвате людей в качестве заложников, показал устройство с кнопкой активации. Мужчина стал выдвигать требования различного характера. Сотрудникам банка удалось сообщить о случившемся в правоохранительные органы.

«В ходе проведения спецоперации по освобождению заложников оперативными сотрудниками ГУ МВД России по городу Москве при силовой поддержке Росгвардии подозреваемый в совершении указанного преступления был задержан, а все заложники освобождены», - говорится в сообщении.

В ходе расследования данного уголовного дела специалисты провели комплексную стационарную психолого-психиатрическую судебную экспертизу, по результатам которой мужчина, захвативших заложников, признан нуждающимся в принудительном лечении.

В момент совершения инкриминируемого ему деяния мужчина не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими.

«Уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в прокуратуру для утверждения и дальнейшего направления в суд», - заключается в материале.