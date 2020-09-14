РИАМО - 14 сен. В Подмосковнье найдется много мест для оригинальных фотосессий в осеннюю пору, среди них места обитания зубров, пиратский корабль и каменные грифоны, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Фотографироваться на фоне ковра из разноцветных осенних листьев, конечно, здорово, но чересчур банально. Если хотите примерить яркие и оригинальные образы, придется придумать что-то новенькое. За нетривиальными идеями отправляйтесь в Подмосковье», - говорится в сообщении.

К примеру, в Серпухове есть Приокско-Террасный заповедник. Это островок дикой природы, там встречаются редкие виды животных и растений, в том числе и занесенные в Красную книгу. Зубры и бизоны проживают тут целыми семьями в огромных вольерах. На них можно полюбоваться с довольно близкого расстояния и, конечно, сделать фото на память.

Или же усадьба Марфино. Тут находится двухэтажный дворец из красного кирпича, парадная лестница, огромный пруд и каменные грифоны. Все это похоже на средневековый замок. Образ советуют подобрать соответствующий: пышное платье в готическом стиле и сложный макияж.

Но вход на территорию усадьбы — по пропускам. С собой следует взять паспорт.

Одним из самых атмосферных мест Подмосковья, где получаются невероятные снимки, считается киногородок Piligrim Porto. Он находится под Солнечногорском. Тут есть огромный фрегат, дома XVIII века, таверна, старый причал, площадь и заброшенный порт. Когда-то это были декорации для многосерийного историко-приключенческого сериала «Записки экспедитора тайной канцелярии». Площадку оставили после съемок.

Еще одно интересное место - творческая усадьба «Гуслица» в Орехово-Зуевском округе. Это пространство для всех креативных людей. Сюда приезжают художники, скульпторы, певцы, музыканты и актеры. Тут очень много локаций для съемок: здание усадьбы, мастерские, выставочные пространства. Можно объединить приятное с полезным: после фотосессии сходить на мастер-класс и научиться рисовать, шить или лепить скульптуры.

Но какая же фотосессия без коней? Для этой экспозиции существует конная база «Аванпост» в деревне Исавицы Можайского городского округа. Тут ест возможность организовать сказочную фотосессию с лошадьми и другими животными. К основному комплексу «Аванпоста» примыкает Экопарк, где в естественных условиях бродят олени, маралы и лани. Но на съемку надо записаться заранее. Стоимость — 4 тысячи рублей.

Познакомиться с туристическими жемчужинами Подмосковья можно в подкасте «Путь-дорога», который запустило Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО). Ведущие расскажут слушателям не только о достопримечательностях региона, но и о местах для активного отдыха с семьей и друзьями. Слушать новые выпуски подкаста можно в любом удобном приложении, соцсети «ВКонтакте», а также на сайте «Путь-дорога».

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