РИАМО - 15 сен. Торжественная церемония вручения общественных премий «За выдающийся вклад в военную медицину» состоится во вторник в зале Общественной палаты РФ в Москве, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.
Ежегодная премия была учреждена в 2014 году Национальной ассоциацией объединений офицеров запаса вооруженных сил и Фондом поддержки ветеранов и офицеров военно-медицинской службы при поддержке министра обороны РФ Сергея Шойгу.
«В нынешнем году чествование номинантов будет проведено с учетом особой значимости и больших заслуг военных медиков в борьбе с пандемией коронавируса и поддержании здоровья военнослужащих, ветеранов и членов их семей в сложной эпидемиологической обстановке», - говорится в сообщении.
Премию вручат офицерам и сотрудникам военно-медицинской службы Минобороны России в пяти номинациях. Мероприятие проведут с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
14 СЕНТЯБРЯ
- Самое важное о коронавирусе за день в карточках
- Российским медикам продлили допвыплаты. Они будут получать доплату еще месяц.
- Сергей Собянин рассказал, что введение новых дополнительных ограничений из-за распространения коронавируса в городе не предвидится:
- Более 250 москвичей сделали прививку от коронавируса за 5 дней. Исследование продлится 180 дней.
- За сутки в России зарегистрировали 5 509 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 163 больных. В Москве - 696.
- За прошедшие сутки в Москве скончались 11 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 4 993 человек.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии