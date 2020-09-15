РИАМО - 15 сен. Торжественная церемония вручения общественных премий «За выдающийся вклад в военную медицину» состоится во вторник в зале Общественной палаты РФ в Москве, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

Ежегодная премия была учреждена в 2014 году Национальной ассоциацией объединений офицеров запаса вооруженных сил и Фондом поддержки ветеранов и офицеров военно-медицинской службы при поддержке министра обороны РФ Сергея Шойгу.

«В нынешнем году чествование номинантов будет проведено с учетом особой значимости и больших заслуг военных медиков в борьбе с пандемией коронавируса и поддержании здоровья военнослужащих, ветеранов и членов их семей в сложной эпидемиологической обстановке», - говорится в сообщении.

Премию вручат офицерам и сотрудникам военно-медицинской службы Минобороны России в пяти номинациях. Мероприятие проведут с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер.​

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14 СЕНТЯБРЯ

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Мы готовы к любым негативным сценариям, но я надеюсь, что их не будет. И никаких дополнительных мер ограничений, санитарно-защитных мер дополнительных мы в настоящее время не планируем и считаем их достаточными

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- За сутки в России зарегистрировали 5 509 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 163 больных. В Москве - 696.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 11 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 4 993 человек.