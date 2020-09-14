РИАМО - 14 сен. В рамках шестого этапа столичного проекта «Открой#Моспром», который прошел с 10 по 12 сентября, более 3 тысяч человек побывали на экскурсиях на 16 заводах и фабриках и в четырех профильных музеях города, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Первые четыре этапа экскурсий на заводы проекта «Открой#Моспром» состоялись в 2019 году, пятый и шестой этапы прошли в феврале и сентябре 2020 года.

«В городе работают 720 крупных и средних промышленных компаний, на которых трудятся около 700 тысяч человек. Московские заводы производят практически все виды товаров: от шоколада до самолетов и ракет, и экскурсии проекта «Открой#Моспром» пользуются популярностью у жителей и гостей города», – сказал заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что в 2019 году городские предприятия посетили 8 тысяч человек, в 2020 году уже свыше 6 тысяч, а общая онлайн-аудитория столичного проекта превысила 2 миллиона человек.

В сентябре свои двери для посетителей открыли музей предприятия авиакосмической отрасли «НПО «Молния», музей авиастроителей «Ил» и «Туполев», кондитерский концерн «Бабаевский».

Экскурсии также прошли на косметической фабрике «Свобода», машиностроительном предприятии АО МТЗ Трансмаш, на оборонном производстве НПП «Темп» имени Ф. Короткова и многих других.

Еще для участников провели мастер-классы и познавательную командную игру «Квиз. Промышленный мегаполис».

Следующие этапы столичного проекта планируется провести в октябре и ноябре 2020 года.