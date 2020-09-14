РИАМО - 14 сен. В текущем году в семи парках Московской области обустроят уникальные детские площадки, площадь каждой из них составит 1450 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

Площадь твердого резинового покрытия площадок — 1350 квадратных метров, площадь песочного покрытия — от 70 до 100 «квадратов».

«Площадки включают в себя оборудование для детей всех возрастных групп, в том числе инклюзивное оборудование для детей с ограниченными возможностями», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

На площадках будут элементы спортивного оборудования, столы для настольного тенниса, по согласованию с местными жителями и администрациями появятся шахматные столы. Оборудование для самой младшей группы предусматривает установку на песочное покрытие, образуя своего рода песочный городок.

Площадки будут отличаться по стилистике. Располагаясь преимущественно в природном окружении, основной темой площадок был выбран «экостиль». Основные конструкции будут выполнены из дерева с добавлением металлических элементов, а также контур пятна покрытия спроектирован как аморфная форма, огибающая растущие поблизости деревья и кустарники.

На площадках будут представлены игровые городки с горками и лазательными сетками, карусели, деревянные холм с горкой, зацепами и канатами, батуты, балансиры, качели-«гнезда», канатную дорогу и круговые карусели-«тарзанки».

Разместят игровые площадки в следующих парках: «Ушмарский лес» (Домодедово), парк на набережной реки Песочная (Истра), «Наташинские пруды» (Люберцы), Дрезненский парк (Орехово-Зуево), городской парк (Павловский Посад), Центральный парк (Пушкинский округ), городской парк (Электрогорск).

Также сейчас в городском парке Павловского Посада и Центральном парке Пушкина работы по установке детских площадок завершены. В остальных парках работы продолжаются.