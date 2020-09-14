РИАМО - 14 сен. Жителям Московской области рассказали о самых интересных и необычных местных сыроварнях, в некоторых из можно узнать рецепт домашнего сыра и попробовать авторский соус песто с базиликом и орехами от повара Rolling Stones, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Подмосковья.

«А вы знали, что в Московской области можно найти пармезан и горгонзолу, которые совсем не уступают итальянским? <...> Ниже — подборка лучших сыроварен Подмосковья», - говорится в сообщении.

Посещать лучшие сыроварни можно начать с «Экодеревушки». Она находится недалеко от Коломны. Тут есть возможность не только приобрести сыры, но и побывать на настоящей крокодиловой и улиточной фермах, в мини-зоопарке, покататься на лошадях и даже сходить в русскую баню. Еще на ферме проходят мастер-классы по приготовлению домашнего сыра.

Есть еще более неординарное место в регионе - сыроварня Jay's organic cheese farm. Она принадлежит сыровару Джею Роберту Клоузу, который был поваром группы Rolling Stones. Он решил перебраться в подмосковную деревню неподалеку от Солнечногорска и построить там сыроварню. Для этого повар даже продал свою яхту во Франции.

Сейчас в сыроварне Jay's organic cheese farm готовят около 50 сортов сыра, песто с пармезаном, базиликом и орехами, знаменитый американский морковный торт и чизкейк из рикотты.

Еще одно крестьянско-фермерское хозяйство находится в селе Никольское. «Никольский сырный дворик» основали Наталья и Владимир Дербеневы. Они изучали молочное дело и основы сыроварения на Северном Кавказе.

Помимо сыров, тут продают молоко, кефир, простоквашу, ряженку, творог, сливочное и топленное масло, йогурты и творожные десерты.

Другая семейная ферма находится в деревне Зименки городского округа Зарайск. В 2019 она победила в номинации «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство Московской области». Сыры здесь готовят из молока только от собственных животных, которые пасутся летом на заливных лугах, а зимой едят сено.

Еще один титулованный производитель региона - КФХ «Свободный труд». Это крестьянско-фермерское хозяйство в прошлом году тоже получило престижную награду: статуэтку «Золотой меркурий» в номинации «Лучшее семейное предприятие России». Кроме сыра, тут пекут хлеб, делают ароматный мед, торгуют мясом, яйцами, овощами и рассадой.

Одной из самых уникальных ферм в регионе считается сыроварня «Альдини». Это единственный местный производитель сыра горгонзола. Ферма находится в Орехово-Зуевском городском округе.

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