РИАМО - 14 сен. За прошедшие выходные впервые с марта 2020 года российские кинотеатры посетили более 1 миллиона человек, сообщает Газета.ru.

«Такое количество посетителей увидели фильмы в российском прокате с 10 по 13 сентября. Многие из них пришли на фильм Кристофера Нолана «Довод» — более 350 тысяч человек», - говорится в сообщении.

Еще популярнее у российских зрителей оказался фильм Ники Каро «Мулан», данную картину посмотрели около 400 тысяч человек.

В последний раз миллион зрителей приходили в кинозалы в марте. После этого кинотеатры в стране временно приостановили работу из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.​