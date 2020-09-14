РИАМО - 14 сен. Российская певица Наташа Королева прокомментировала слухи о возможной измене ее мужа Сергея Глушко, который известен под псевдонимом Тарзан, сообщает Газета.ru.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что дом супругов ограбили, когда артистка находилась на отдыхе. Анонимные источники отмечали, что кражу совершили две девушки, одной из которых приписали роман с Глушко.

«По факту предумышленного проникновения в дом, мошенничества и незаконного сбора личной информации с целью дальнейшего шантажа и распространения в СМИ заведомо ложных сведений, оба были вынуждены обратиться в полицию», — написала Королева.

Певица также попросила журналистов не публиковать сведения о ее семье, которые получены незаконным путем.

По словам артистки, вся достоверная информация по данному инциденту будет предоставлена позднее.​