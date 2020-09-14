РИАМО - 14 сен. В Московской области за минувшие сутки выявили 163 случая коронавируса, больше всего случаев выявили в Королеве (33), Ленинском округе (12), Одинцове (11), сообщается на сайте министерства здравоохранения Подмосковья, посвященном ситуации с Covid-19.

Восемь новых случаев заражения выявили в Воскресенске, семь – в Раменском, по шесть – в Мытищах и Рузе, по пять – в Сергиевом Посаде, Коломне, Серпухове, Орехово-Зуеве, Ивантеевке и Подольске.

По три новых случая Covid-19 выявили в Дмитрове, Балашихе, Красногорске, Чехове, Краснознаменске, Шаховской, Лобне, Наро-Фоминске, Электростали, по два – в Ступине, Дубне, Клину, Истре, Солнечногорске, Шатуре, по одному – во Власихе, Богородском округе, Волоколамске, Зарайске, Долгопрудном, Жуковском, Озерах, Лыткарине, Щелкове, Пушкине, Химках.

В остальных городских округах Подмосковья не выявили ни одного случая коронавирусной инфекции за сутки.

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Текстовая трансляция

14 СЕНТЯБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Российским медикам продлили допвыплаты. Они будут получать доплату еще месяц.

- Сергей Собянин рассказал, что введение новых дополнительных ограничений из-за распространения коронавируса в городе не предвидится:

Мы готовы к любым негативным сценариям, но я надеюсь, что их не будет. И никаких дополнительных мер ограничений, санитарно-защитных мер дополнительных мы в настоящее время не планируем и считаем их достаточными

- Более 250 москвичей сделали прививку от коронавируса за 5 дней. Исследование продлится 180 дней.

- За сутки в России зарегистрировали 5 509 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 163 больных. В Москве - 696.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 11 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 4 993 человек.