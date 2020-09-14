РИАМО - 14 сен. Столичная прокуратура выявила несоответствие расходов жены бывшего старшего инспектора ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве доходам их семьи, после проверки незаконные средства обратили в пользу государства, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В период прохождения госслужбы в ГУ МВД России по Москве старший инспектор ДПС в нарушение федерального закона «О противодействии коррупции» предоставлял неполные сведения о своих доходах, а стоимость выявленного у него имущества значительно превосходит официальный доход», – говорится в сообщении.

Часть денег, полученных из не предусмотренных законом источников, жена бывшего госслужащего потратила на имущество. За допущенные нарушения антикоррупционного законодательства сотрудника уволили в связи с утратой доверия.

«В Перовский районный суд Москвы подано исковое заявление об обращении в доход государства двух загородных домов, двух земельных участков общей площадью 3,45 тысячи квадратных метров, и взыскании денежных средств, эквивалентных стоимости приобретенных транспортных средств, в размере 16,5 миллионов рублей», – добавляется в сообщении.

Общая стоимость подлежащего обращению в доход государства имущества превысила 40 миллионов рублей. При этом общий легальный доход супружеской пары составил 2,3 миллиона рублей.