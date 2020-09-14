РИАМО - 14 сен. Группа компаний INGRAD начала реализацию нового жилого квартала комфорт-класса в поселке Развилка Ленинского округа Подмосковья, достроить ЖК планируют в 2023 году, сообщает в понедельник «Интерфакс».

«На сегодняшний день завершаются этапы проектирования и согласования проекта. Начало строительства нового ЖК запланировано на первый квартал 2021 года», — говорится в сообщении.

Два жилых 17-этажных корпуса построят на участке площадью 2,98 гектара. Землю под застройку предоставили по распоряжению президента РФ Владимира Путина 2 сентября.

По итогам реализации инвестиционного договора в собственность Российской Федерации передадут 125 квартир с отделкой для предоставления офицерам-очередникам Федеральной службы охраны (ФСО).

«ЖК в поселке Развилка расположится в районе с развитой социальной и торговой инфраструктурой. На территории комплекса планируется устройство просторного закрытого внутреннего двора с ландшафтным дизайном, детскими и спортивными площадками. Проектом предусмотрен встроенно-пристроенный детский сад на 85 мест. На первых этажах жилых домов также разместятся нежилые помещения для объектов инфраструктуры», — отметил президент ГК INGRAD Павел Поселенов.

INGRAD — крупная инвестиционно-девелоперская компания, которая ведет свою деятельность с 2012 года. Специализируется на строительстве жилых кварталов комфорт- и бизнес-класса. В настоящее время девелопер ведет реализацию двадцати проектов в Москве и на рынке новостроек Московской области.​​​