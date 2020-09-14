РИАМО - 14 сен. За пять лет число технопарков в Москве выросло с 15 до 36 – появился 21 новый технопарк, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Москва, определенно, город инноваций. У нас есть все условия для технического прогресса: субсидии и налоговые льготы, IT-классы в школах, мощные площадки для взаимодействия, такие как Московский инновационный кластер. Но в первую очередь у нас есть люди! Образованные, креативные, смотрящие в будущее и переживающие за город, его развитие!» - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что всего в технопарках Москвы работают более 60 тысяч человек.

В пример он привел технопарк «Слава» у станции метро «Калужская», где собирают киборг-ортезы, электросамолеты и летающие поезда. Многим изобретениям нет аналогов во всем мире.