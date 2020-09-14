РИАМО - 14 сен. Лесничих Подмосковья наградили за помощь в ликвидации последствий подтопления в Рузском округе, благодарности Звенигородскому, Бородинскому, Истринскому и Волоколамскому филиалам ГКУ Московской области «Мособллес» вручил глава Рузского городского округа Николай Пархоменко, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья.

Восьмого июля из-за сильных дождей разрушилась насыпная дамба в Рузском округе, в результате чего были подтоплены дома, приусадебные участки и дороги.

«Оперативно и профессионально сотрудники лесничеств работали в круглосуточном взаимодействии со всеми службами муниципалитета», - сказала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Генеральный директор ГКУ Московской области «Мособллес» Михаил Чиркун добавил, что порядка 40 сотрудников из Бородинского, Истринского, Волоколамского и Звенигородского филиалов делали все возможное, чтобы помочь коммунальщикам.