РИАМО - 14 сен. 499 случаев коронавирсной инфекции зафиксировали в Подмосковье с 11 по 13 сентября, всего на настоящий момент в Московской области было выявлено 70 507 случаев Covid-19, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом.

За все время пандемии в регионе скончались 1249 человек, выздоровели после коронавируса 53 554 пациента.

«В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа», - говорится в сообщении.

Гражданам рекомендуют при появлении первых симптомов ОРВИ оставаться дома и вызывать врача.

В регионе действует горячая линия по Covid-19: 8-800-550-50-30.

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Текстовая трансляция

14 СЕНТЯБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Российским медикам продлили допвыплаты. Они будут получать доплату еще месяц.

- Сергей Собянин рассказал, что введение новых дополнительных ограничений из-за распространения коронавируса в городе не предвидится:

Мы готовы к любым негативным сценариям, но я надеюсь, что их не будет. И никаких дополнительных мер ограничений, санитарно-защитных мер дополнительных мы в настоящее время не планируем и считаем их достаточными

- Более 250 москвичей сделали прививку от коронавируса за 5 дней. Исследование продлится 180 дней.

- За сутки в России зарегистрировали 5 509 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 163 больных. В Москве - 696.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 11 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 4 993 человек.