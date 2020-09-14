РИАМО - 14 сен. Друзья повлияли на решение актер Михаил Ефремов отказаться от услуг адвоката Эльмана Пашаева, по мнению самого правозащитника, они знали, что избранная линия защиты повлечет отмену обвинительного приговора, передает Федеральное агентство новостей.

«Это вопрос доказательств. У них была задача заставить подзащитного отказаться от меня. На меня надавить — у них резьба сорвется», — сказал Пашаев.

Он также считает, что суд и общественность якобы заранее были настроены против актера. Пашаев уверен, что беспристрастность позволила бы исследовать и приобщить к делу все доказательства невиновности артиста.

Более того, Пашаев заявил, что Ефремов бы получил бы более мягкое наказание, не будь он знаменитым актером.

В начале июня 2020 года джип под управлением актера влетел в фургон Lada на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. Впоследствии в организме Ефремова обнаружили следы алкоголя и наркотиков.

В сентябре Пресненский районный суд Москвы приговорил актера к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения.

Суд также лишил Ефремова водительских прав на три года и взыскал с него 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП.​