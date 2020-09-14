РИАМО - 14 сен. Московская область победила в двух номинациях Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России» 2019 года, в конкурсе участвовали представители 71 субъекта страны, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«Московская область стабильно входит в топ регионов страны с самым высоким уровнем качества оказания госуслуг. Это подтверждают позиции нашей области во всероссийских конкурсах и рейтингах. Так, в конкурсе «Лучший МФЦ-2019» подмосковный центр Раменского стал победителем среди крупных городов с населением свыше 100 тысяч человек», - сказал министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Сейчас в этом МФЦ работают 22 окна приема. Местным жителям оказывают более 600 тысяч услуг в год.

Лучшим проектом МФЦ стала «Система зеркального мониторинга» деятельности центров «Мои документы» Московской области. Эту систему запустили в 2018 году. Она обеспечивает сбор, систематизацию и представление показателей работы сети центров услуг «Мои документы» в реальном времени. Она помогает отследить время ожидания в очереди, соблюдение стандартов и фирменного стиля офисов или результаты опросов посетителей о качестве оказания услуг.

Системой пользуются органы государственной власти муниципального и регионального уровней, а также больше 6 тысяч сотрудников МФЦ.

Всего для участия в конкурсе «Лучший многофункциональный центр России» было подано 148 заявок. Участники соревновались в таких номинациях, как «Лучший МФЦ», «Лучший проект МФЦ» и «Лучший универсальный специалист МФЦ».