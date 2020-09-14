РИАМО - 14 сен. Московская область победила в двух номинациях Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России» 2019 года, в конкурсе участвовали представители 71 субъекта страны, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
Сейчас в этом МФЦ работают 22 окна приема. Местным жителям оказывают более 600 тысяч услуг в год.
Лучшим проектом МФЦ стала «Система зеркального мониторинга» деятельности центров «Мои документы» Московской области. Эту систему запустили в 2018 году. Она обеспечивает сбор, систематизацию и представление показателей работы сети центров услуг «Мои документы» в реальном времени. Она помогает отследить время ожидания в очереди, соблюдение стандартов и фирменного стиля офисов или результаты опросов посетителей о качестве оказания услуг.
Системой пользуются органы государственной власти муниципального и регионального уровней, а также больше 6 тысяч сотрудников МФЦ.
Всего для участия в конкурсе «Лучший многофункциональный центр России» было подано 148 заявок. Участники соревновались в таких номинациях, как «Лучший МФЦ», «Лучший проект МФЦ» и «Лучший универсальный специалист МФЦ».
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