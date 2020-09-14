РИАМО - 14 сен. Платформу 42 километр Казанского направления МЖД, которая расположена в Раменском городском округе переименовали в Есенинскую, это сделали для увековечивания памяти поэта Сергея Есенина, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«С соответствующей инициативой в компанию обратилось правительство Москвы», - говорится в сообщении.

В 2020 году отмечается 125-летие со дня рождения Сергея Есенина. Он вырос в селе Константиново Рязанской области.

Платформа расположена на границе города Раменское и поселка Кратово.