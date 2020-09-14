РИАМО - 14 сен. До 1 декабря будет проходить прием заявок в электронном виде на Всероссийскую общественно-государственную инициативу «Горячее сердце», говорится в сообщении пресс-службы Федерального агентства по делам молодежи.

Заявки принимают на сайте http://cordis.fondsci.ru/.

«Фонд социально-культурных инициатив с ноября 2013 года проводит Всероссийскую общественно-государственную инициативу «Горячее сердце» с международным участием, основной целью которой является чествование и выражение признательности детям и молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие и активную жизненную позицию», - говорится в сообщении.

Также чествуют тех, кто бескорыстно пришел на помощь людям или преодолел трудные жизненные ситуации.

На награждение в 2020 году поступило 793 представления из 85 регионов РФ и девяти зарубежных стран. Лауреатами инициативы стали 175 человек (семеро из них посмертно) и десять общественных организаций и объединений. В это число вошли 17 лауреатов из зарубежных стран.

Из-за ситуации с коронавирусной инфекцией торжественная церемония награждения в Москве (апрель 2020 года) и тематическая смена для лауреатов в ВДЦ «Орленок» (август 2020 года) были отменены. Церемонии награждения лауреатов прошли в субъектах России. Квота на участие в тематической смене перенесена на 2021 год.

За семь лет проведения Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» награды удостоены 1020 лауреатов из России и зарубежных стран. Нагрудным знаком «Горячее сердце» награждаются физические лица. Символом «Горячее сердце» награждаются детские, молодежные общественные организации и объединения. ​