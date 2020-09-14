РИАМО - 14 сен. В понедельник глава городского округа Серпухов Юлия Купецкая подписала постановление, согласно которому полигон ТКО «Лесная» будет закрыт 25 декабря, сообщается на сайте администрации городского округа.

«С этого момента объект прекратит свою работу, но специалисты продолжат эксплуатацию существующих здесь систем активной дегазации, а также сбора и очистки фильтрата, подготовку к рекультивации», - говорится в сообщении.

Рекультивация ждет и полигон «Сьяново» в Серпухове. Сейчас в Подмосковье определяют подрядчика, который займется этой работой.

На 1 января 2021 года в Подмосковье не останется мусорных полигонов старого формата. В течение трех лет в регионе планируют запустить 11 комплексов переработки отходов и четыре объекта термической обработки мусора.