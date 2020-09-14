РИАМО - 14 сен. В понедельник глава городского округа Серпухов Юлия Купецкая подписала постановление, согласно которому полигон ТКО «Лесная» будет закрыт 25 декабря, сообщается на сайте администрации городского округа.
Рекультивация ждет и полигон «Сьяново» в Серпухове. Сейчас в Подмосковье определяют подрядчика, который займется этой работой.
На 1 января 2021 года в Подмосковье не останется мусорных полигонов старого формата. В течение трех лет в регионе планируют запустить 11 комплексов переработки отходов и четыре объекта термической обработки мусора.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии