РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 сен. С 17 по 21 сентября в Томилинском лесопарке городского округа Люберцы пройдет чемпионат России по спортивному ориентированию на велосипедах, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Начало состязаний в 10:00. Предстоящий чемпионат станет ярким событием этой осени. Участникам предстоит испытать свои силы в трех различных дисциплинах: велокросс - общий старт, велокросс-эстафета (три человека), велокросс-классика», - говорится в сообщении.

Принять участие в соревнованиях смогут мужчины и женщины 2002 года рождения и старше с квалификацией не ниже первого спортивного разряда. Победители получат медали, кубки и грамоты.

Организаторы чемпионата по спортивному ориентированию - Московская областная Федерация спортивного ориентирования, комитет по физической культуре и спорту городского округа Люберцы.