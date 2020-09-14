РИАМО - 14 сен. Земельный участок в селе Красный путь в городском округе Домодедово выставлен на торги, его сдают в аренду на девять лет, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Площадь участка - 400 квадратных метров. Село, в котором он находится, расположено в 16 километрах от города Домодедово.

«Земельный участок предусмотрен под бытовое обслуживание: размещение мастерской мелкого ремонта, ателье, парикмахерской, химчистки», - говорится в сообщении.

Участок не огорожен, имеет ровный рельеф, свободен от капитальных строений и сооружений и расположен в окружении жилых домов.

Начальная цена годовой арендной платы - 58 тысяч рублей.

Заявочная кампания продлится до 22 сентября. Аукцион пройдет 25 сентября.