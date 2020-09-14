РИАМО - 14 сен. Столичный театр «Современник» более никак не связан рабочими обязательствами с актером Михаилом Ефремовым, договоры с ним расторгнуты, передает Nation News.

Срок по договору с Ефремовым истек еще до автокатастрофы, продлевать его не станут.

«Поскольку после приговора договор с актером уже не будет перезаключен, в репертуар «Современника» нового сезона не войдут спектакли «Анархия», «Амстердам» и «Не становись чужим», где Ефремов играл главные роли. Дублера у него в этих постановках не было», - говорится в сообщении.

Спектакль «Дюма» по пьесе Ивана Охлобыстина, который Ефремов поставил как режиссер, с репертуара снимать не стали. Более того, его покажут 14 и 15 октября. Театр получил право на исключительное использование постановки.​

Признание вины и 8 лет колонии: итоги дела Ефремова>>