РИАМО - 14 сен. Почти 25 миллионов проездных приобретено в билетопечатающих автоматах Центральной пригородной пассажирской компании летом, наибольшей популярностью при покупке в автоматах пользуются разовые билеты, летом их купили более 24,7 миллиона раз, говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

На втором месте по популярности — покупка абонементов (более 260 тысяч раз). Почти 60% платежей за проездные документы совершается безналичным способом.

«Билетопечатающие автоматы – один из самых востребованных каналов продаж билетов и абонементов. Чаще всего БПА используют пассажиры Ярославского направления, они совершили более 5,6 миллиона покупок в автоматах», - говорится в сообщении.

Реже проездные документы таким образом покупают на Казанском направлении Московской железной дороги, там через автоматы купили 4,5 миллиона билетов.

Больше всего билетов приобретено на Ярославском и Курском вокзалах столицы, на каждом из них — более миллиона проездных.