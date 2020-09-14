РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 сен. В городском округе Люберцы планируется провести реконструкцию красковского ВЗУ-22​ с установкой станции осветления воды в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В понедельник глава городского округа Владимир Ружицкий принял участие в заседании областного правительства.​ ​Участники заседания, среди которых – главы подмосковных муниципалитетов, рассмотрели ряд актуальных тем. Это первые результаты проведения прививочной кампании, способы и алгоритм привлечения инвесторов в муниципалитет, реализация в​ Подмосковье​ программы «Чистая вода» и другие.

«В этом году в рамках госпрограммы «Чистая вода» запланирована реконструкция красковского ВЗУ-22​ с установкой станции осветления, обезжелезивания и блоков умягчения воды. А в 2021 году будет построена повысительная насосная станция в​ Люберцах», - сказал Ружицкий.

Также глава Люберец сообщил о проводимых мероприятиях по вакцинации жителей от гриппа.

«На сегодня прививку сделали порядка 18,5 тысяч люберчан. Призываю всех жителей, в первую очередь, руководителей организаций и предприятий, подойти ответственно к данному вопросу!» - заключил он.