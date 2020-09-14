РИАМО - 14 сен. Диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург порекомендовал съедать по два или три яблока в день, сообщает Nation News.

При этом общее количество сладких фруктов в рационе человека не должно превышать один килограмм. Также нельзя злоупотреблять с яблоками, это может привести к проблемам с желудком. Яблоки становятся опасными, если их есть в сочетании с бататом, который содержит много крахмала, для усвоения которого в желудке выделятся кислота.

«Крахмал бывает с низким гликемическим индексом, например, в овсянке или гречке. И тот же крахмал, но с более высоким гликемическим индексом, например, в рисе. Крахмал из риса быстрее расщепляется и всасывается в виде глюкозы, и, если съесть много риса и много яблок, то возникает большая нагрузка сахарами для людей с метаболическим синдромом. Так что это вопрос многоплановый», — сказал диетолог.

По мнению эксперта, из-за регулярного употребления сладких фруктов в больших количествах летом осенью многие люди обнаруживают у себя при взвешивании лишние килограммы.

Норма сладких фруктов — два или три в день.