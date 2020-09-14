РИАМО - 14 сен. Российский союз архитекторов принял решение об отмене вызвавшего резонанс среди россиян конкурса на лучшую концепцию использования Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади в Москве, сообщает ТАСС.

Ранее Союз архитекторов России инициировал сбор идей по ре-использованию Мавзолея Ленина. Архитекторы считают, что в будущем тело вождя будет предано земле и здание утратит свою функцию усыпальницы, поэтому стоит подумать, как его использовать в дальнейшем. Отмечалось, что возможно превращение архитектурного памятника в музей истории Мавзолея.

«Конкурс отменен», - сказал президент союза архитекторов России Николай Шумаков.

Он пояснил, что данный конкурс не носил политического характера, а также не призывал снести здание Мавзолея и перезахоронить Владимира Ленина.