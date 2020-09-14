РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 сен. Юная спортсменка из Люберец Кира Калинина​ стала призером первенства Московской области по самбо среди юношей и девушек 13-14 лет, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В весовой категории свыше 65 килограммов она заняла третье место. Всего за медали боролись более 200 спортсменов из 37 городов Подмосковья. Соревнования проходили 12 сентября в Можайске.

«Поздравляем Киру и ее тренеров Виктора Худякова и Лали Курдадзе с прекрасным результатом и желаем новых побед!» - говорится в сообщении.