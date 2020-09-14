РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 сен. В городском округе Люберцы продолжаются мероприятия по вакцинации жителей от гриппа, прививку сделали порядка 18,5 тысячи человек, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Призываю всех жителей, в первую очередь руководителей организаций и предприятий, подойти ответственно к данному вопросу! В период пандемии коронавируса это особенно важно! Сделайте прививку сейчас, чтобы не было проблем со здоровьем потом!» - отметил Ружицкий.

Бесплатно сделать прививку можно в поликлинических отделениях и мобильном медицинском комплексе. В поликлиниках терапевт или педиатр проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний и направит на прививку. Процедурные кабинеты работают в будние дни с 8:00 до 20:00, в субботу - с 8:00 до 15:00.