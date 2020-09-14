РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 сен. Продолжаются игры в рамках первенства Московской области по футболу среди юношеских команд, накануне юные спортсмены из Люберец побывали на выездных матчах в Серебряных Прудах, говорится в сообщении спорткомитета администрации округа.

«Команды воспитанников комплексной спортивной школы олимпийского резерва​ 2005-2006 и 2003-2004 годов рождения принимали участие в 4-м туре первенства Московской области по футболу. Они сыграли со сверстниками из команды «Юность» Серебряных Прудов», - отмечается в сообщении.

Команда футболистов из Люберец младшего возраста уступила противнику со счетом 0:3. Игрокам 2000-2003 годов рождения удалось одержать победу над командой из Серебряных Прудов со счетом 6:1.