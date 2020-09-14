РИАМО - 14 сен. Второй этап мероприятий по контролю транспортировки леса «Перевозчик» начался в понедельник в целях предотвращения незаконной заготовки и оборота древесины на территории Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«Сотрудники лесной охраны совместно с общественными лесными инспекторами, казачьими обществами и СМИ проведут дежурства на стационарных постах ДПС трасс федерального значения, где проверят наличие у перевозчиков древесины сопроводительных документов и правильность их заполнения. Одновременно с этим в лесах Подмосковья пройдет патрулирование мест проведения рубок лесных насаждений», – уточняется в сообщении.

Первый этап проверочных мероприятий проводился в Подмосковье с 16 по 20 марта текущего года. Было проведено 287 рейдов на землях лесного фонда, в местах проведения рубок лесных насаждений и на стационарных постах ДПС. По итогам проведенного мероприятия не было выявлено нарушений лесного законодательства.

Специалисты комитета лесного хозяйства Московской области связывают такие результаты с масштабной разъяснительной кампанией, проводимой работниками лесного хозяйства региона с индивидуальными предпринимателями, которые занимаются в Подмосковье перевозкой и реализацией древесины.