РИАМО - 14 сен. С начала 2020 года Московская область экспортировала мясную продукцию на 82 миллиона долларов, в том числе речь идет и о консервах, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«На аналогичный период прошлого года было экспортировано мясной продукции на 16,8 миллиона долларов», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Больше других за границу отправили предприятия «Марр Руссия» из Одинцовского городского округа и «Черкизово» из Каширы.

«Ведущие импортеры подмосковной мясной продукции - это Китай, доля в общем объеме экспорта - 73%, Украина - 16%, Казахстан - 4%. Кроме того, в отношении вышеуказанных стран наблюдается наиболее значимый прирост экспортируемой продукции», - добавил Разин.

Всего предприятия Московской области экспортировали за восемь месяцев продукции агропромышленного комплекса на 641 миллион долларов.