РИАМО - 14 сен. В составе транспортно-пересадочного узла «Нагатинская» появится офисно-торговый центр, его планируют украсить медиафасадом в форме волны, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

По словам главного архитектора столицы, первого зампреда Москомархитектуры Сергея Кузнецова, новый ТПУ будет создан по проекту бюро ТПО «Прайд». Данный объект свяжет железную дорогу, метро и автобусы.

«Через весь комплекс пройдет транзитная галерея с магазинами, на подземных уровнях разместится паркинг. Здание украсит медиафасад со светодиодами, закрепленными на сетке из металлических тросов. Такая конструкция не снижает обзорность и не мешает солнечному свету попадать внутрь помещений», - сказал Кузнецов.

Шестнадцатиэтажное здание будет с гладкими стеклянными фасадами, углы объекта планируют сделать округлыми. В отделке будут применять алюминиевые профили со стеклопакетами и металлическими кассетами.

Кроме того, на уровне 11 этажа здания планируют сделать эксплуатируемую крышу с видом на Варшавское шоссе.

В состав ТПУ также войдут перехватывающая парковка, офисы, торговый комплекс, кафе, рестораны, кинотеатр, фитнес-центр с бассейном и спа, универсальный конференц-зал.