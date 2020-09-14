РИАМО - 14 сен. В составе транспортно-пересадочного узла «Нагатинская» появится офисно-торговый центр, его планируют украсить медиафасадом в форме волны, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.
По словам главного архитектора столицы, первого зампреда Москомархитектуры Сергея Кузнецова, новый ТПУ будет создан по проекту бюро ТПО «Прайд». Данный объект свяжет железную дорогу, метро и автобусы.
Шестнадцатиэтажное здание будет с гладкими стеклянными фасадами, углы объекта планируют сделать округлыми. В отделке будут применять алюминиевые профили со стеклопакетами и металлическими кассетами.
Кроме того, на уровне 11 этажа здания планируют сделать эксплуатируемую крышу с видом на Варшавское шоссе.
В состав ТПУ также войдут перехватывающая парковка, офисы, торговый комплекс, кафе, рестораны, кинотеатр, фитнес-центр с бассейном и спа, универсальный конференц-зал.
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