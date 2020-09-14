РИАМО – 14 сен. В городском округе Шаховская на продажу выставили два муниципальных помещения, которые ранее использовались для размещения медпунктов, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«В городском округе Шаховская Московской области продаются два нежилых помещения в деревнях Обухово и Малое Крутое. Ближайшее окружение объектов аукционов – жилая застройка. Помещения имеют отдельные входы с улицы, примыкают к жилым домам и ранее являлись медпунктами», – говорится в сообщении.

Одно помещение, площадь которого составляет 42 квадратных метра, находится по адресу: Московская область, Шаховская, деревня Малое Крутое, дом 3, помещение 2. Стартовая цена продажи составляет 570 тысяч рублей. Номер процедуры на площадке 40678.

Второе помещение площадью 43,1 квадратных метра продают по стартовой цене в 590 тысяч рублей. Оно расположено по адресу: Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, деревня Обухово, дом 31Б, часть №2. Номер процедуры на площадке 40865.

Аукционы проведут на площадке РТС-тендер 14 октября 2020 года.