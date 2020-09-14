РИАМО – 14 сен. В рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево» в образовательных учреждениях Щелкова посадят порядка 400 деревьев, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Первыми эстафету приняли детские сады – к акции присоединились воспитатели, родители и ребята. На территории 30 учреждений дошкольного образования теперь растут туи, ели, рябины, липы, клены, сосны и каштаны, а также кустарники – сирень и спирея», – говорится в сообщении.

Всего в детсадах до 18 сентября планируют посадить порядка 200 деревьев и кустарников.

В школах акция должна стартовать 22 сентября. Там посадят свыше 190 растений, в том числе каштаны, березы, яблони, сосны, клены и дубы, а также кусты сирени.