РИАМО - 14 сен. Строители закончили монтаж основных металлоконструкций пролетных строений путепровода для соединения Юго-Восточной хорды с Третьим транспортным кольцом, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

«Работы проводились методом «надвижки», чтобы, вне зависимости от графика движения железнодорожных составов, пройти над железнодорожными путями Курского направления Московской железной дороги (МЖД)», – сказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

В общей сложности требуется смонтировать 5450 тонн металлоконструкций.

Строительство путепровода от связки Третьего транспортного кольца ведется через железнодорожные пути Курского направления МЖД. Предстоит построить транспортную развязку на пересечении с улицей Новохохловской, реконструировать улицу Новохохловскую от Проектируемого проезда №1834 до станции МЦК «Новохохловская».

В составе объекта будет построен путепровод протяженностью 466 метров, подпорные стены – 424 метра, будут проложены дороги по земле – 1669 метров, реконструирована Новохохловская улица – 831 метр. В районе примыкания дороги к Третьему транспортному кольцу будет заменено 172 метра дорожного покрытия ТТК.