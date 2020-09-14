РИАМО - 14 сен. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова пожелала скорейшего выздоровления всем подросткам, пострадавшим в дорожной аварии с участием ребенка-водителя в Одинцовском округе.
В результате ДТП пострадали двое 13-летних мальчиков и их ровесница. Потерпевшие в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинское учреждение с различными травмами и переломами.
Она также добавила, что в последнее время все чаще читает сводки о дорожных авариях, в которых подростки были за рулем скутеров, мопедов, мотоциклов, квадроциклов. В данных ДТП страдают сами подростки, а также их пассажиры.
По информации подмосковной прокуратуры, севший за руль автомобиля ребенок проживает в Красногорске.
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