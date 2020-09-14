РИАМО - 14 сен. В Подмосковье реализовали два объекта по подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы «Сельское хозяйство Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Всего на реализацию данной программы получены субсидии из федерального бюджета в размере 37,6 миллиона рублей.

«На сегодняшний день завершено строительство водопроводных сетей в селе Глубокое поселения Узуновское городского округа Серебряные Пруды. И завершилась реконструкция автомобильной дороги общего пользования в деревне Колонтаево Богородского городского округа», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

На совещании в министерстве с представителями городских округов региона обсудили ход реализации программных мероприятий, графики производственных работ и сроки финансирования объектов.

«Объем финансирования водопроводных сетей составил 4,8 миллиона рублей. Протяженность объекта - 1,5 километра, что позволит обеспечить чистой питьевой водой не менее 50 жилых домов. Реконструкция автомобильной дороги проведена на сумму 18,6 миллиона рублей. Протяженность объекта составляет 0,269 километра», - отметил Разин.

Также он подчеркнул, что в регионе ведется строительство и других объектов по данной программе. Так, приступили ко второй очереди газификации объекта в деревне Лидино Рузского округа, протяженность газопровода составит 2,5 километра. Объем финансирования данного проекта составил 6,5 миллиона рублей.

«Идет реконструкция дороги протяженностью более 3 километров и объемом финансирования 38,9 миллиона рублей в деревне Харпай городского округа Лотошино», - подчеркнул Разин.

Министр отметил, что в городских округах Шаховская и Озеры завершено размещение 59 контейнерных площадок стоимостью 4,3 миллиона рублей в рамках благоустройства сельских территорий. В Ступине идут работы по благоустройству пляжно-спортивной зоны в деревне Шугарово, сквера в деревне Леонтьево и прогулочной пешеходной зоны в деревне Михнево общей стоимостью 4,3 миллиона рублей.

Минсельхозпрод рекомендовал администрациям городских округов региона усилить контроль за ходом строительно-монтажных работ, своевременной оплатой выполненных работ и введению объектов в эксплуатацию в установленные сроки.