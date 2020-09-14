РИАМО - 14 сен. Прогнозируется, что вечером в понедельник столичные дороги будут загружены на семь баллов из десяти, пробки ожидаются там, где проходят дорожные работы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Понедельник — день тяжелый, но не на дорогах, по крайней мере сегодня. Основные затруднения по городу — в местах, где проходят дорожные работы. Планируйте вечерние поездки заранее», - говорится в сообщении.

Из-за проведения дорожных работ особенно сильные затруднения дорожного движения ожидаются на внутренней стороне Третьего транспортного кольца, на Рижской эстакаде, в Киевском путепроводе в обе стороны движения по ТТК, на Волоколамском шоссе, на 68-м километре МКАД, на проспекте Мира, на Большом Каменном мосту, 15-м километре МКАД при движении в обе стороны и на Нижегородской эстакаде.

Особенно загруженными будут такие магистрали, как Щелковское шоссе, проспект Мира, Волоколамское шоссе, Ленинградское шоссе перед МКАД, Рязанский проспект, Садовое Кольцо и Третье транспортное кольцо от улицы Новая Башиловка до Рижской эстакады.