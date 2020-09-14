РИАМО – 14 сен. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин продлил выплаты врачам, работающим с пациентами с коронавирусом, сообщает Газета.ru.

О продлении допвыплат Мишустин рассказал во время заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением Covid-19.

«Правительство приняло решение продлить еще на один месяц, сентябрь, медицинским работникам стимулирующие выплаты», — сказал Мишустин.

Он добавил, что до 15 октября дополнительные выплаты будут также получать соцработники.

Изначально планировалось, что дополнительные к зарплате средства врачи будут получать до конца лета. Младший медперсонал получал от 25 тысяч, врачи — до 80 тысяч рублей.​

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

14 СЕНТЯБРЯ

- Сергей Собянин рассказал, что введение новых дополнительных ограничений из-за распространения коронавируса в городе не предвидится:

Мы готовы к любым негативным сценариям, но я надеюсь, что их не будет. И никаких дополнительных мер ограничений, санитарно-защитных мер дополнительных мы в настоящее время не планируем и считаем их достаточными

- Более 250 москвичей сделали прививку от коронавируса за 5 дней. Исследование продлится 180 дней.

- За сутки в России зарегистрировали 5 509 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 163 больных. В Москве - 696.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 11 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 4 993 человек.