РИАМО – 14 сен. В следующем году материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%, его размер составит 483 882 рублей на первого ребенка и 639 432 рублей - на второго, сообщает ТАСС.

«Соответственно, размер материнского капитала в 2021 году составит 483 882 рубля на первого ребенка, 639 432 рубля на второго ребенка, если на первого семья не получала материнский капитал, размер доплаты на второго ребенка составит 155 550 рублей», - отмечается в материле.

В следующем году выплаты на рождение детей получит 1,2 миллиона российских семей. На эти средства запланировано 443,3 миллиарда рублей.

Сумма индексации рассчитывается исходя из прогнозного уровня инфляции в 3,7%.

В этом году на первого ребенка в России выделили 466 617 рублей, а семьи, в которых появляется на свет второй ребенок, получают 616 617 рублей.

Материнский капитал начали выплачивать российским семьям с 1 января 2007 года. Тогда эта выплата составляла 250 тысяч рублей.