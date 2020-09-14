РИАМО – 14 сен. За прошедшую неделю согласовано еще 39 земельных участков общей площадью 4,7 гектара для передачи семьям с тремя и более детьми в 12 городских округах Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Передать участки семьям планируется до конца осени», – говорится в сообщении.

Так, подготовили 8 земельных участков для передачи многодетным семьям в Наро-Фоминском округе, шесть – в Орехово-Зуевском, 5 – в Раменском, по 4 – в Солнечногорске и Коломенском, по 3 - в Истре и Ступине.

Еще два участка – в Серпухове и по одному участку – в Шаховской, Жуковском, Егорьевске и Зарайске.