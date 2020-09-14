РИАМО - 14 сен. Дорожные службы Московской области начали подготовку к переходу на осенне-зимний сезон, до наступления холодов коммунальщики заготовят свыше 1 миллиона тонн противогололедных материалов, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Кроме того, вся уборочная техника будет готова до конца сентября.

«В зимнем содержании в этом сезоне задействуют более 3 тысяч единиц техники, а также 40 новых колесных и гусеничных мини-погрузчиков для уборки тротуаров на региональной сети», - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Зимой дорожные службы чистят трассы от снега и наледи, обрабатывают их противогололедными материалами, остановки общественного транспорта, и тротуары. Также продолжается устранение ям.