РИАМО - 14 сен. Дорожные службы Московской области начали подготовку к переходу на осенне-зимний сезон, до наступления холодов коммунальщики заготовят свыше 1 миллиона тонн противогололедных материалов, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Кроме того, вся уборочная техника будет готова до конца сентября.
Зимой дорожные службы чистят трассы от снега и наледи, обрабатывают их противогололедными материалами, остановки общественного транспорта, и тротуары. Также продолжается устранение ям.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии