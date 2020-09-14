РИАМО - 14 сен. На социальной ярмарке «Ценопад» в Чехове с 7 по 13 сентября продали 3,7 тонны овощей и фруктов, на ней было организовано 34 торговых места, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Свою продукцию представили производители из Московской области и соседних регионов. Что касается категории «ценопадный продукт», в этот раз в нее попали 30 наименований продуктов питания», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Самыми покупаемыми оказались картофель, кабачки, баклажаны, капуста, капуста цветная, тыква, свекла, помидоры, морковь, болгарский перец, яблоки, груши и виноград.

Также большим спросом пользовались орехи и сухофрукты.