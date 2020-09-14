РИАМО - 14 сен. В городском округе Серпухов объявлен конкурс на проведение рекультивации полигона твердых коммунальных отходов, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на рекультивацию полигона ТКО «Съяново», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Подмосквья Елена Волкова.

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Тот, кто выиграет конкурс, будет проводить работы по рекультивации полигона ТКО «Съяново», расположенного на территории городского округа Серпухов.

Рекультивация полигона осуществляется в рамках национального проекта «Экология». Объект включен в государственную программу «Экология и окружающая среда Подмосковья» и финансируется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета городского округа Серпухов.