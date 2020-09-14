РИАМО - 14 сен. Московская областная дума рассмотрит ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин Московской области» председателю Общественной палаты региона Анатолию Торкунову, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

«В повестку 124-го заседания областного парламента внесен вопрос о рассмотрении ходатайства о присвоении почетного звания «Почетный гражданин Московской области» председателю Общественной палаты региона», – сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что Анатолий Торкунов внес огромный вклад в развитие Подмосковья.

«Уверен, что данное ходатайство депутаты поддержат», – резюмировал Брынцалов.

Торкунов с 1992 года занимает пост ректора МГИМО. Он также является президентом Эндаумента МГИМО. С 2008 года кандидат исторических наук, доктор политических наук и профессор Анатолий Торкунов является действительным членом Российской академии наук. Также он является сопредседателем российско-французского Трианонского диалога. Торкунов носит почетное звание заслуженного работника дипломатической службы Российской Федерации.