РИАМО - 14 сен. За минувшую неделю в Подмосковье от гриппа привились свыше 323 тысяч человек, при этом 5 тысяч человек сделали прививку в мобильных пунктах, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«На данный момент привились уже 323 тысячи человек. Это практически в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда вакцинацию прошли почти 69 тысяч человек», – сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она уточнила, что в этом году вакцинацию от гриппа должны пройти 4,5 миллиона человек, из которых более 1 миллиона – дети.

В Подмосковье население прививают отечественными препаратами, такими, как «Совигрипп», «Флю-М» и «Гриппол плюс».

Чтобы сделать прививку от гриппа, нужно прийти в поликлинику по месту жительства. Перед тем, как поставить укол, терепавет или педиатр осмотрит пациента. В мобильном комплексе по вакцинации врач проведет осмотр на месте.

Записаться на прием к врачу можно через портал госуслуг Московской области.